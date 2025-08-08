米経済諮問委員会のミラン委員長＝6月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、自身の交流サイト（SNS）で、空席となる連邦準備制度理事会（FRB）理事に、経済諮問委員会（CEA）のスティーブン・ミラン委員長を指名すると発表した。新理事は、2026年5月に任期満了となるパウエル議長の後任候補になるとの見方があったが、空席を一時的に埋めるための配置とする。トランプ氏はミラン氏の任期を「26年