鹿児島県霧島市にきょう午前5時、大雨特別警報が発表されました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高くなっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保し最大級の警戒をしてください。鹿児島地方気象台はきょう午前1時7分に薩摩地方に、午前4時47分に薩摩地方と大隅地方に線状降水帯発生情報を出しました。これまでの1時間に姶良市で111ミリ、霧