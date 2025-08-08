美白高機能歯みがき売上No.1シリーズアパガードを展開するサンギは、8月1日の歯が命の日を記念して第11回となる「サンギ 歯が命アワード2025」の表彰式が、パレスホテル東京にて開催されました。本年はアパガード誕生から40周年の節目の年。それを記念し、 1995年にアパガードのCMに出演し、芸能人は歯が命というフレーズを広めた立役者でもある俳優の東幹久さんと高岡早紀さんがプレゼンタ&#