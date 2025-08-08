日下部プロはFWとUTを「ほかの番手のイメージで打っている」という。まずはこのイメージが大事で、それがFW・UT上達の核心に迫る！ 【考え方】「払い打つ」意識は間違い！ アイアン（写真上）、FW（写真下） FWはクラブが長くなるぶん「入射は鈍角」「プレーンはフラット」に自然になるので、 アイアンと同じスイングをしてもボールをうまく払い打てる ＦＷはティーアップ