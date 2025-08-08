松本晴が68年ぶりの不名誉な記録を乗り越えて5勝目を挙げた。三回は自身の2失策が絡んで先制され、四回にも失策を犯した。投手による1試合3失策はプロ野球最多タイで、1957年に毎日（現ロッテ）の小野正一が記録して以来。それでも5回1失点（自責0）と踏ん張った左腕は「自分のミスで先制点を与えたことが一番の反省点。野手の皆さんのおかげで、何とか試合をつくれた」と感謝した。