Ï»²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°æ¾å¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤¬·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Ä¾¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÉúÊ¼¡×¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¶èÀÚ¤ê¤Î60¾¡ÌÜ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£19ÅÙ¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤À¡£¡Ö¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¤Î¼þÅì¤·¤«¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸Þ²ó2»àËþÎÝ¤Ç½Ð¤¿±¦Íã¼êÌøÄ®¤Î¹¥¼é¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à