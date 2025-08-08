6カード連続の勝ち越しで60勝到達ともに右打者の「ドラ1コンビ」が逆転勝利を呼び込んだ。1点を追う六回2死二塁。先発の左腕サモンズから8番の井上が同点打を右前に運ぶと、続く9番の佐藤直も右前へ勝ち越し打。ともにフォークを捉え、試合をひっくり返した。スタメンは3試合ぶりの井上が「何とか食らいつこうとした結果」と値千金の今季初打点に声を弾ませると、9試合ぶりだった佐藤直も「いい結果につながって良かった」と笑