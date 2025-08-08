大分県日田市夜明の国道386号で道路脇ののり面が崩落し、全面通行止めや片側交互通行としていた交通規制について、県日田土木事務所は8日午後5時に規制を解除する。のり面の工事完了に伴うもので、現場付近では1月初旬以来、約7カ月ぶりに全面通行が再開される。（稲葉光昭）