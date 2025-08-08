NPO法人ひた水環境ネットワークセンターや日田青年会議所などでつくる実行委員会は、小・中学生を対象にした「地球さんご賞水郷ひたコンクール」（西日本新聞社など後援）の作文やエッセー作品を募集している。初の企画で、テーマは日田の山や川を見て感じたこと、地球の自然について、地球の環境問題について−など。応募締め切りは9月13日まで。地球さんご賞は、子どもたちに作文を通して水や環境への意識を高めてもらおうと