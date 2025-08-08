「台風11号」が発生 気象庁は、きょう（8日）午前3時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風11号になったと発表しました。正午には、台風は小笠原近海で1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心から半径220キロ以内では