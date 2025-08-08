2016年の熊本地震で被災し、32年度の復旧を目指して解体保存工事が進む熊本城（熊本市中央区）の宇土櫓（やぐら）（国重要文化財）で、基礎コンクリートの撤去が終わり、解体作業が完了した。1927年の「昭和2年の大修理」で全解体し修復しており、コンクリートを打つ直前の基礎部分の石垣などが、約100年ぶりに露出している。10日に一般公開する。宇土櫓は高さ19メートル、地上5階、地下1階建てで「第3の天守」とも呼ばれる。