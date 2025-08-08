熊本県南関町の竹箸メーカー、ヤマチクが1年がかりで製作した短編映画「いただきます」が完成し、「箸の日」の4日から、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開されている。親子の物語を通して、日本人が食事前に何げなく口にする「いただきます」の深い意味を浮き上がらせる。国内外の映画祭などに出品し、「イタダキマス」を世界共通の言葉にすることを目指す。就職で上京したものの、仕事がうまくいかず、挫折感を抱える青年