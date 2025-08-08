原爆で外国人捕虜が死傷したとされる「福岡俘虜（ふりょ）収容所第14分所」の跡地とされる長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）で7日、収容所について解説した銘板の移設式が行われた。銘板には、米軍が戦後に撮影した収容所跡地と、その近くにあった三菱長崎造船所幸町工場の写真を掲載。原爆投下時にはオランダのほか、英国やオーストラリアの捕虜約200人が収容され、熱線や爆風で8人が亡くなったことなどが、4カ国語で記され