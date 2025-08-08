デザインなどを学ぶ高校生が陶磁器店のショーウインドーを装飾し、その出来栄えを競う「第20回有田ウィンドウディスプレイ甲子園」（有田観光協会主催、西日本新聞社など後援）が、佐賀県有田町中心部の内山地区で開かれている。18日に表彰式があり、27日まで展示される。今年の制作テーマは「ミライにつなぐ」で、佐賀、長崎、福岡3県の4校から16チームが出場している。4日にあった開会式の後、生徒は担当する各店舗に移り、