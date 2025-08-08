おいしい卵料理と楽しい会話、ときにはお酒を飲みながら−。そんな「何げない日常の中で平和を感じてほしい」との思いを込めた飲食店が長崎市にある。経営するのは、被爆4世の堺康徳さん（28）。平和活動に尽力した祖父の遺志を継ぎ、店を切り盛りする。平和公園近くの「サニールーチェ平和町店」は毎週末の3日間、各3時間限定で看板を出す。店内には卵焼きの甘い香りが漂い、壁には「あなたにとって平和とは？」の文字。壁一