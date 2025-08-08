佐賀県嬉野市選挙管理委員会は7日、来年2月4日の任期満了に伴う市長選と市議選（定数16）の日程を同1月18日告示、同25日投開票と決めた。市長選は今のところ、現職の村上大祐氏（43）＝2期目＝を含めて立候補の表明はない。立候補予定者説明会は11月13日午後2時から、市中央公民館大集会室で開く予定。有権者数は2万600人（7月2日現在、市選管調べ）。（糸山信）