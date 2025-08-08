¡Öºî¤ë»þÅÀ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤­¤Ê»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¹¥É¾¤ÇÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤Î°ËËüÎ¤¡¦Í­ÅÄ¾ÆÅÁÅý»º¶È²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÅ¸¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¿©Âî¡×¤Î²ñ¾ì¡£ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö»°ÂðÊ¸»°ÍÒ¡×¤Î»°Âð°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½ë¤¤Æü¤Î¥é¥ó¥Á¡×¡£ÂçÎØ¤ÎµÆ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÊ±ß¡Ê