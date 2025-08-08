◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（7日、東京ドーム）6回途中で無念の降板となった先発の田中将大投手について、巨人の阿部慎之助監督は「結果的にはね、よかったけど、ちょっと重くなっちゃったね」などと述べました。「フォアボールも多かったし、慎重に投げているのはわかったんだけどね。だけど、頑張ってくれました」104球を投げた田中投手は5回2/3で3安打4四球2失点（自責1）という成績。なんとか勝利を、とチームが一