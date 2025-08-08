政府がコメの増産へ転換する方針を表明した。農家や農地は減り続け、生産基盤は弱くなっている。コメ作りが持続できる政策が必要だ。作り過ぎによる米価下落を防ぐため、政府は1970年代から減反を進めた。2018年に減反を廃止した後も、需要と生産の目安を農家に示し、飼料米や麦、大豆への転作に補助金を出して生産抑制を続けてきた。増産にかじを切るきっかけは「令和の米騒動」だ。昨年夏以降、コメの品薄や価格高騰が続い