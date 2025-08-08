大分県日田市天瀬町馬原の高塚愛宕地蔵尊の境内で、風鈴まつりが開かれている。約1200個の風鈴が風に吹かれて音を鳴らし、参拝者を出迎えている。9月末まで。暑い日田に涼を届けようと、毎年恒例の行事。色とりどりの短冊が付けられた風鈴は朱塗りの柵に取り付けられ、トンネル状に設置。参拝者が通り抜けられるようになっている。期間中は、風鈴のスタンプを押した御朱印も用意している。（床波昌雄）