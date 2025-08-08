エネルギー市場が急拡大する中、日立エナジーは変圧機の生産能力を増強している（写真：日立製作所）【図で見る】爆増している日立エナジーの受注残日立製作所のパワーグリッド（送配電）事業が爆走している。同事業を手がける日立エナジーの売上高は、前期比3割増の2兆3955億円（2024年度）となった。売上高から原価と販管費を引いた調整後営業利益は、円高影響もあり1.7倍の2576億円へ膨張した。日立グループ全体の調整後営業利