北海道・帯広警察署は7日、士幌町東11線で作業事故が発生したと発表しました。警察によると7日午後1時前、会社員の堰代淳さん（60）が重機のロードローラーで道路の舗装工事をしていた際、何らかの理由で3.5メートルの高さからロードローラーごと斜面に転落したということです。消防によると堰代さんは搬送時、意識はあったということですが、午後4時前、搬送先の病院で死亡が確認され