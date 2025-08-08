北海道・滝川警察署は7日、特殊詐欺の疑いで埼玉県に住む会社員・田中瞳輝容疑者（22）と自称・神奈川県に住む眞田敬太容疑者（28）を逮捕しました。田中容疑者らは氏名不詳者らと共謀し6日、空知振興局管内に住む90代女性の自宅に、郵便局員と偽って訪問して「キャッシュカードを変更するために預かります」「キャッシュカードの変更手続きを行うためにはお金が必要なので、暗証番号を教えてください」などと言って、