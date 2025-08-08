日豪の結びつきが強まっています。「世界三大美港」に護衛艦海上自衛隊は2025年8月4日、海上自衛隊の護衛艦「いせ」「すずなみ」がシドニーに入港したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。護衛艦「いせ」。空母のような全通甲板を備える（画像：海上自衛隊）「いせ」は空母のような全通甲板を備えるヘリコプター搭載護衛艦（DDH）で、「すずなみ」と共に「令和7年度インド太平洋方面派遣（IPD25）」に参加しています。その