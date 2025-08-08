「有力馬次走報」（７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ジャックルマロワ賞・Ｇ１（１７日・仏ドーヴィル、芝直線１６００メートル）に出走予定のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷）が、仏シャンティイのエーグル調教場芝コースで６Ｆから単走で追われた。横井助手は「ハミを取って行きっぷりも良く、よく動けていたと