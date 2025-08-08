札幌・中央警察署は8日、保護責任者遺棄の疑いで札幌市中央区に住む71歳の男を逮捕しました。男は6日午後10時ごろから7日午前5時ごろまでの間、札幌市中央区の自宅で、52歳の妻が大量の薬を飲み、容態が悪化したところを目撃し、救護すべき責任があったのにも関わらず放置した疑いが持たれています。警察によると7日午前5時ごろ、男自らが「妻が病死している」と通報してきたということです。52歳の妻はその後、搬送先の病院で死亡