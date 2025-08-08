大雨の影響で交通に乱れが出ています。鉄道【JR】始発から運転見合せ鹿児島本線：川内~鹿児島中央日豊本線:南宮崎~鹿児島中央肥薩線:吉松~隼人吉人線:都城~吉松日南線:田吉~志布志九州新幹線始発から通常運行【肥薩おれんじ鉄道】始発から運転見合せ川内から八代の間で道路【九州道】鹿児島インターから栗野インター通行止め【国道10号】姶良市重富から鹿児島市吉野町磯通行止め