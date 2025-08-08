「ＤｅＮＡ９−５広島」（７日、横浜スタジアム）横浜で希望の星が輝いた。７月２８日に支配下昇格を果たしたばかりの広島・前川誠太内野手（２２）がプロ初安打初打点となる適時二塁打を放った。球団の育成出身選手がプロ初安打で打点を挙げるのは、２０１０年の中谷翼以来１５年ぶり２人目。チームは乱打戦を落とし、カード負け越しで５位に再転落するも、鯉の未来を担う若手が大きな一歩を踏み出した。負けたのにどこかす