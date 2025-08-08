トランプ関税をめぐって大混乱だ。米国は７日に各国・地域への「相互関税」の適用を開始。これまで日本政府は１５％未満の品目は１５％になり、１５％以上の品目は変わらないと説明してきた。しかし、実際は一律で１５％上乗せされるということが判明したのだ。米国との交渉は石破茂首相の側近である赤沢亮正経済再生相が担ってきた。７月末に米国と合意し、参院選大敗で沈む石破氏にとって数少ない朗報となっていた。しかし