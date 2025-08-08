自民党内で石破おろしが吹き荒れる中、石破茂首相は８日、両院議員総会に臨み、改めて続投意欲を表明するとみられている。生き残りをかけた秘策で浮上してきたのが、小泉進次郎農水相を幹事長に起用するサプライズ人事だ。両院議員総会で、石破首相は先月末の両院議員懇談会に続き、参院選で過半数割れとなったおわびや今後の党運営方針を示すことになる。森山裕幹事長は月内でまとめる参院選総括を受け辞任を示唆。森山氏を失