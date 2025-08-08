女優三倉佳奈（39）が7日までにインスタグラムを更新。双子の姉三倉茉奈と、双子、3つ子特集のバラエティー番組出演を報告した。佳奈は、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」の双子、3つ子スペシャルを告知し、ザ・たっち、パフォーマーの佐藤三兄弟らとの写真をアップ。「すごい絵面です。念願の企画でうれしいです！！」と喜んだ。さらに「初めましての双子さんの皆さんもキャラクターが濃すぎて、共感の嵐で楽しすぎました！