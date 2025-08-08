俳優杉浦太陽（44）が7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。育児休暇に入ることを発表した。杉浦は「育休期間なんですけども、8月6日から子どもたちの夏休みいっぱい、8月31日まで育休を取る予定でございます。なんとか3週間も取らせて頂き、ありがとうございます」と育休期間を発表した。続けて杉浦は「休みって言う言葉が本当に当てはまるのかという感じなんですけど、仕事というものに関してはお休みを頂いて、新しい家族が