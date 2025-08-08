「令和の峰不二子」と呼ばれるモデルの阿部なつき（25）が7日、インスタグラムを更新。着物姿を披露した。阿部は「茶道先日、茶道を体験したときの」と報告し、その際の写真を投稿した。阿部は淡い桃色の着物に身を包み、茶道を体験する姿を収めている。「最近、改めて日本の美意識って素敵だなと感じることが増えました。久しぶりに読み返した、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』。完璧じゃないものに美を見出すまなざしや、慎ましく丁