元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女、高校3年生の希空（のあ、17）が7日、インスタグラムを更新。沖縄県竹富島での黒水着姿を公開した。「念願の竹富島水牛車乗ったのー！！」とつづり、黒の水着姿を披露。前面はビキニ風で背中部分がつながっている。水着姿の他にも薄いピンク色のTシャツ姿の写真なども公開した。母の辻は現在、第5子妊娠中。希空は昨年11月26日、自身の誕生日に業界デビュー