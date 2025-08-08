巨人の山崎伊織投手（２６）が、９勝目を目指して８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する。ＤｅＮＡとは前回登板の１日から２週連続の対戦。前回は２点リードの５回に打者一巡の猛攻を受けてイニング途中で降板。自己ワーストタイとなる１イニング６失点で３敗目を喫しただけに、「先週やられているんで。しっかり準備して、いい１週間を過ごせた。しっかりと試合をつくるピッチングをしたいと思います」と意気込んだ。今季はここ