１２人の世界のトップジョッキーによって競われるチーム対抗戦「ドバイデューティフリーシャーガーカップ」が９日、英国・アスコット競馬場で行われる。「アジア選抜」に選ばれた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝は初出場で、日本人初の個人優勝を狙う。伝統への憧れが、胸を熱くさせる。坂井はデビュー１０年目でシャーガーＣに初選出。アスコット競馬場での騎乗も初めてだ。「世界中で、今一番乗りたい競馬場」。既