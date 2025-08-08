大雨特別警報の発表に伴い、霧島市全域に大雨警戒レベル5の緊急安全確保が発表されました。市内全域の6万3139世帯12万2485人が対象です。 緊急安全確保は5段階の大雨警戒レベルで最も高いレベル5で、災害がすでに発生している可能性が極めて高く、命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保するよう呼びかけています。 ・ ・ ・