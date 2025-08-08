本日8月8日（金）25:05〜25:34 日本テレビにて「●●のデータ全部取る」を放送（※関東地区ほか）。さらに地上波放送後、Huluでは特別版を独占配信。名前の由来から耳たぶの柔らかさ、指輪のサイズまで藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）のデータを全部取る！ファンはもちろん、そうでない人も楽しめる「細かく調べ過ぎた密着バラエティ」。◆放送を見逃した方・もう一度見たい方はTVer・Hulu で！TVer： https://tver.jp/Hulu： https://ww