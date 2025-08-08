教育サービス大手のベネッセコーポレーション（岡山市）が35歳以上の社員を対象とした希望退職の募集を始めた。ところが、その実態について「企業理念とはおよそかけ離れた陰湿な“リストラ”だ」と、現役社員から悲痛な声が上がっている。＊＊＊【写真を見る】消費者から“悪質性”が指摘されているベネッセの「高額教材」「年収は減る可能性がある」と告げられ……今回の募集は管理職を除く一般社員およそ450人（35歳以上