米国債利回り（NY時間16:34）（日本時間05:34） 米2年債 3.724（+0.010） 米10年債4.244（+0.019） 米30年債4.823（+0.003） 期待インフレ率2.375（+0.028） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を大きく上回り、発表後に利回りは上昇の反応を見せた。不調な入札となった ２－１