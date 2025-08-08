8月5日よりサウジアラビア・ジッダで開催されている「FIBAアジアカップ2025」。本日8月8日（金）、グループステージ第2戦となるイラン戦が行われる。イランは中東最強国であると同時に、日本が属するグループB最大のライバルとなる国。トム・ホーバスHCが掲げる「グループステージ1位通過」に向け負けられない戦いとなるのは必至だ。そんな重要な一戦をワールドカップ・パリ五輪と日本代表で活躍した渡邊雄太選手、比江島慎選手が