標高850mの涼しい避暑地、大分県のくじゅう花公園にて「高原の清涼サマーフェスタ」が、2025年8月2日(土)から8月24日(日)まで開催されます。雄大な久住連山を背景に、5万本のひまわりが咲き誇る絶景が広がります。昼間は青空の下で写真映えするフォトスポットを楽しむことができ、夜は3日間限定でライトアップされたひまわり畑と満天の星空を同時に堪能できます。さらに、マルシェや限定グルメ、ブルーベリー収穫体験など、夏を満