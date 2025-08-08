富士通陸上競技部は6日、400mハードルの岸本鷹幸選手が9月7日をもって競技を引退し、退部することを発表しました。引退後は引き続き富士通勤務になるとのことです。岸本選手は、法政大学時代の2012年に48秒41(現日本歴代6位)の記録を出し、日本選手権を優勝。その年のロンドンオリンピックに出場しました。日本選手権は2011年から4連覇し、2018年と合わせて5度制覇。世界選手権には2011年テグ、2013年モスクワ、2015年北京、2022年