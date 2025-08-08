ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù(30Æü18:30¡Á)Æâ¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ­¡Ù(30Æü21:00¤¹¤®¡Á)¤Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°²ÅÄ°¦ºÚ±é¤¸¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¡¦Ä«Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°²ÅÄ°¦ºÚ(º¸)¤ÈÈøÌî¿¿Àé»Ò¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¡£º£²ó¡¢¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ­¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ä«¤ÏÀï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤­È´¤­¡¢¹¥