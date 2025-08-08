「新馬戦」（９日、札幌）土曜札幌５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューするワラビガミ（牝２歳、父リアルスティール、栗東・新谷）は、１６年に小倉大賞典＆七夕賞を制したアルバートドックの半妹。７月２３日の栗東坂路で４Ｆ５１秒６を計時して函館入り。最終リハは函館Ｗで併せ馬を行い、４Ｆ５６秒４−４１秒６−１２秒６を記録した。先行併入に、松田助手は「芝に入れた時の動きも素軽かった。跳びが大きくて長くいい