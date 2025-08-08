第９２代ダービー馬で、凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日・仏パリロンシャン）に参戦予定のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）が７日、栗東トレセンに帰厩した。斉藤崇師は「フランスでの２戦を逆算して、無事に帰厩しました。まだ暑いですし、ここからしっかり体調を整えてフランスに向かいたい」と話した。今後はプランスドランジュ賞・Ｇ３（９月１４日・仏パリロンシャン、芝２０００メートル）をステップに本番へ向かう