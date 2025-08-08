◇パ・リーグソフトバンク2―1ロッテ（2025年8月7日ZOZOマリン）ソフトバンクの松本晴は粘り強く投げ続けた。5回5安打1失点に抑え、今季5勝目をマーク。自身の3失策があり苦しいマウンドだったが、前回7月31日の日本ハム戦から2連勝となった。「自分のミスで相手に先制点を与えてしまったところが、今日一番の反省点。野手のみなさんのおかげで、何とか試合をつくることができた」投手による1試合3失策は57年に毎日（