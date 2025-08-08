定時で帰る、電話は取らない、メールの句読点をパワハラだと言ってくる。そんなZ世代の言動に、苛立ちを覚える管理職は少なくない。だが、本当に問題なのは若手の側なのだろうか。昭和的なマネジメントこそが、価値観のズレと軋轢を生んでいるとしたら？※本稿は、安田雅彦『世界標準のフィードバック 部下の「本気」を引き出す外資流マネジメントの教科書』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。部下も仕事も抱え