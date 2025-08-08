第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は8日、第4日を迎え、1回戦4試合が行われる。7日に雨天順延となった横浜−敦賀気比、高知中央−綾羽が第3、4試合に組み込まれた。▽第1試合（8・00）≪智弁和歌山（和歌山）−花巻東（岩手）≫1回戦屈指の好カード。智弁和歌山は渡辺、宮口の二枚看板が中心。花巻東は中軸を担う古城の一発に期待▽第2試合（10・30）≪東洋大姫路（兵庫）−済美（愛媛）≫東洋大姫路のエース・