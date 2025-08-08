「新馬戦」（９日、中京）土曜中京４Ｒ（芝１４００メートル）にスタンバイするミッキーラヴィータ（牝２歳、父モーリス、栗東・高橋亮）は、全兄に２４年中山記念覇者マテンロウスカイがいる血統。６日の栗東坂路での最終追いでは４Ｆ５２秒０−３７秒７−１２秒３を計時し、好ムードを漂わせている。喜多助手は「前向きさがあるなかでもしっかり折り合って走ることができています。精神的にドッシリしていますね」と好感触